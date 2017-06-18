В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего пешехода на Уралмаше. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода на улице Ильича вчера, 17 июня, в 23:50. В результате ДТП женщину госпитализировали в ЦГКБ №23 с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

- Водитель на неустановленной автомашине (предположительно на серебристом автомобиле ВАЗ-2108 или ВАЗ-2109) двигался по улице Ильича со стороны площади Первой Пятилетки. Напротив дома №15 он допустил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП в сторону улицы Кировоградской, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Добавим, очевидцев происшествия просят обратиться по телефону: 8-953-608-99-62. Конфиденциальность гарантируется.