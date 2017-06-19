Областная газета
Общество 19 июня 2017, 09:45

В Свердловской области ВАЗ сбил восьмилетнюю велосипедистку

В Нижнесергинском районе вечером 18 июня автомобиль сбил восьмилетнюю девочку на велосипеде, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Девочка каталась на велосипеде около девяти часов вечера в деревне Шакурово. Ребёнок находился на проезжей части и в результате попал под колёса ВАЗ-2112. Пострадавшую доставили в больницу с переломом ноги.

В ГИБДД отмечают, что родители должны контролировать досуг детей, рассказывать о правилах дорожного движения и напоминать о необходимости соблюдать их.

Автоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии.

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