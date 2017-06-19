Владимир Путин подписал поправки в Трудовой кодекс

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Трудовой кодекс. В документе уточняется порядок установления неполного рабочего времени, сообщает пресс-служба Кремля.

Поправки, внесённые в ст. 93, 101 и 108 Трудового кодекса, уточняют порядок установления неполного рабочего времени и предоставления работнику перерыва для отдыха. Согласно документу, за сверхурочную работу в выходные и нерабочие праздничные дни предусмотрена повышенная оплата.

"Предусмотрено правило, согласно которому работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днём",— говорится в сообщении Кремля.

Закон был принят Государственной думой 7 июня и одобрен Советом Федерации 14 июня 2017 года.