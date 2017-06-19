Областная газета
Политика 19 июня 2017, 16:24

Президент Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции

Президент Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции. Президент подписал соответствующий указ.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ "О Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в Турецкой Республике". Согласно этому документу, на должность посла в Турции назначен бывший руководитель департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Алексей Ерхов.

Напомним, что предыдущий посол России в Турции был застрелен на открытии выставки в Галерее современного искусства в Анкаре 19 декабря 2016 года.

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