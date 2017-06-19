Президент Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции. Президент подписал соответствующий указ.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ "О Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в Турецкой Республике". Согласно этому документу, на должность посла в Турции назначен бывший руководитель департамента Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Алексей Ерхов.

Напомним, что предыдущий посол России в Турции был застрелен на открытии выставки в Галерее современного искусства в Анкаре 19 декабря 2016 года.