Евгений Куйвашев поручил разработать дорожные карты погашения муниципальных долгов за энергоресурсы

Евгений Куйвашев потребовал от муниципалитетов активизировать работу по сокращению долгов за ТЭР. Фото: Алексей Кунилов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил руководству муниципалитетов Среднего Урала разработать дорожные карты погашения долгов за топливно-энергетические ресурсы. Такое заявление он сделал на состоявшемся сегодня видеоселекторе.

Как сообщает областной департамент информполитики, собираемость платы за коммунальные услуги с жителей нашего региона за 2016 года составила около 93%. При этом разница между начисленной платой и суммой фактически поступивших средств превысила 3,7 млрд рублей. Наиболее сильный рост долгов отмечается в Ачите, Берёзовском, Сысерти, Нижней Салде, Шалинском и Североуральском городских округах.

— В области началась подготовка к новому отопительному сезону. Чтобы провести его наиболее эффективно, избежать срывов и аварий, необходимо принять комплекс мер по погашению задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, — поставил задачу Евгений Куйвашев.