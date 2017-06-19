Областная газета
Экономика 19 июня 2017, 18:31

Евгений Куйвашев поручил разработать дорожные карты погашения муниципальных долгов за энергоресурсы

Евгений Куйвашев, Свердловская область, муниципалитеты, долги за ТЭР

Евгений Куйвашев потребовал от муниципалитетов активизировать работу по сокращению долгов за ТЭР. Фото: Алексей Кунилов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил руководству муниципалитетов Среднего Урала разработать дорожные карты погашения долгов за топливно-энергетические ресурсы. Такое заявление он сделал на состоявшемся сегодня видеоселекторе.

Как сообщает областной департамент информполитики, собираемость платы за коммунальные услуги с жителей нашего региона за 2016 года составила около 93%. При этом разница между начисленной платой и суммой фактически поступивших средств превысила 3,7 млрд рублей. Наиболее сильный рост долгов отмечается в Ачите, Берёзовском, Сысерти, Нижней Салде, Шалинском и Североуральском городских округах.

— В области началась подготовка к новому отопительному сезону. Чтобы провести его наиболее эффективно, избежать срывов и аварий, необходимо принять комплекс мер по погашению задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, — поставил задачу Евгений Куйвашев.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Иннопром-2017

Иннопром-2017

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (19 июня)


Этот день в истории Свердловской области - 19 июня

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская

«Реальный театр»

«Реальный театр»