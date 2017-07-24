Свердловские глухие спортсмены оформили серебряный дубль и завоевали бронзу на Сурдлимпиаде

Сегодня, 24 июля, в турецком Самсуне на летней Сурдлимпиаде, где соревнуются глухие спортсмены, атлеты из Свердловской области завоевали три медали. В маунтинбайке (дисциплина кросс-кантри) отличились Марина Исламова и Александр Ильиных, а в лёгкой атлетике Дарья Гайнетдинова.

Главной соперницей Марины Исламовой в гонке по пересечённой местности стала другая россиянка Ксения Калибина, которой удалось финишировать первой с результатом 1:03.17. Уральская велосипедистка уступила ей чуть больше минуты.

В мужской гонке уверенную победу одержал словак Адриан Бабич (1:09.46), а Александр Ильиных в течение всего заезда вёл борьбу за серебро с ещё одним россиянином Алексеем Кудриным. В итоге на финише свердловчанин опередил своего партнёра по команде всего на одну секунду (проигрыш Бабичу составил 2 минуты 45 секунд).

В беге на 10 000 метров Дарья Гайнетдинова показала третий результат (38.28,91). Быстрее её оказались китаянка Ян Чихуа (37.31,66) и немка Нелли Алдер (37.31,81).

Напомним, что в предыдущие дни Сурдлимпиады свердловские атлеты принесли в копилку сборной России три медали: 21 июля бронзовым призёром в командном турнире по настольному теннису стала Анна Кондратова, 22 июля серебро оказалось в активе пловчихи Полины Билаловой (200 м комплекс), а 23 июля в соревнованиях ориентировщиков отличился Виктор Дингес (командный спринт).

В неофициальном медальном зачёте на данный момент сборная России занимает уверенное первое место с 94 медалями (45-32-17). У ближайших преследователей украинцев – 44 награды (8-13-23).