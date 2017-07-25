В Екатеринбурге предприятие по производству глобусов и карт задолжало работникам 6 миллионов рублей

В Екатеринбурге предприятие по производству глобусов и карт задолжало работникам 6 миллионов рублей. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге предприятие по производству глобусов и картографической продукции задолжало 55 работникам 5,9 млн руб. При этом АО «Уральская картографическая фабрика» не работает с начала 2016 года, но в штате состоят два человека, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По факту задолженности по зарплате за период с января 2016 года по июнь 2017 года прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проводит проверку.

Арбитражный суд Свердловской области в январе ввёл процедуру наблюдения в отношении предприятия, в феврале полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации АО «Уралаэрогеодезия». За нарушение трудового законодательства и неполную выплату зарплаты оштрафованы бывший руководитель АО «Уральская картографическая фабрика» и само предприятие. В адрес акционера компании АО «Роскартография» выслано обращение о наличии задолженности, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отметим, после вмешательства прокуратуры с апреля по июль выплачено 600 тыс. руб. долга.

Добавим, 24 июля по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации").