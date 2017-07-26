Партия «Патриоты России» объявила о снятии с выборов своего выдвиженца на пост губернатора Свердловской области

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.
Олеся Красномовец, выдвинутая в главы региона от партии «Патриоты России», направила в Избирательную комиссию Свердловской области заявление о снятии своей кандидатуры с выборов на должность губернатора. Об этом сообщает пресс-служба партии «Патриоты России».
— В ближайшее время сосредоточусь на развитии общественных проектов в сфере молодёжной политики и популяризации спорта, — рассказала о планах на будущее Олеся Красномовец.
Председатель свердловского регионального отделения партии «Патриоты России» Константин Худяков пояснил, что считает решение Олеси Красномовец о выходе из избирательной гонки «вполне понятным и оправданным».