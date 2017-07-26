Кандидат в губернаторы Иван Волков сдал в избирком 126 пустых листов в свою поддержку

Автор фото: Алекcей Кунилов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Сегодня, 26 июля, кандидат в губернаторы Свердловской области Иван Волков устроил в Избирательной комиссии акцию протеста. Он принёс 126 пустых листов в свою поддержку.

- Документы соответствовали требованиям по форме, прошиты, но ... оказались пустыми - там не было подписей ни депутатов, ни глав, - рассказал "ОГ" пресс-секретарь Избирательной комиссии Свердловской области Дмитрий Ветошкин. - Таким образом кандидат выразил своё отношение к муниципальному фильтру.

Тем не менее, избирком обязан был принять документы и рассмотреть их. Естественно, в установленные для проверки сроки - в течение 10 дней - будет вынесен отказ в регистрации.

Напомним, что юрист Иван Волков выдвигался от партии "Российский общенародный союз".

Сегодня Свердловская избирательная комиссия завершила приём подписей для преодоления муниципального фильтра от выдвиженцев в губернаторы региона. Заручиться необходимым количеством голосов местных депутатов удалось шести претендентам на участие в выборах (Евгений Куйвашев, Дмитрий Сергин, Дмитрий Ионин, Игорь Торощин, Алексей Парфёнов и Константин Киселёв). Сейчас идёт проверка подлинности собранных подписей.