Политика 26 июля 2017, 19:47

Кандидат в губернаторы Иван Волков сдал в избирком 126 пустых листов в свою поддержку

Выборы губернатора, Свердловская область

Автор фото: Алекcей Кунилов

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



Сегодня, 26 июля, кандидат в губернаторы Свердловской области Иван Волков устроил в Избирательной комиссии акцию протеста. Он принёс 126 пустых листов в свою поддержку. 

- Документы соответствовали требованиям по форме, прошиты, но ... оказались пустыми - там не было подписей ни депутатов, ни глав, - рассказал "ОГ" пресс-секретарь Избирательной комиссии Свердловской области Дмитрий Ветошкин. - Таким образом кандидат выразил своё отношение к муниципальному фильтру. 

Тем не менее, избирком обязан был принять документы и рассмотреть их. Естественно, в установленные для проверки сроки - в течение 10 дней - будет вынесен отказ в регистрации. 

Напомним, что юрист Иван Волков выдвигался от партии "Российский общенародный союз". 

Сегодня Свердловская избирательная комиссия завершила приём подписей для преодоления муниципального фильтра от выдвиженцев в губернаторы региона. Заручиться необходимым количеством голосов местных депутатов удалось шести претендентам на участие в выборах (Евгений Куйвашев, Дмитрий Сергин, Дмитрий Ионин, Игорь Торощин, Алексей Парфёнов и Константин Киселёв). Сейчас идёт проверка подлинности собранных подписей. 

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Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

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