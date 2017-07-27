Общество 27 июля 2017, 11:00

Уклонившимся от армии россиянам на 10 лет запретили работать на госслужбе

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В России уклонившимся от армии запретили 10 лет работать на госслужбе. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий не прошедшим военную службу без законных на то оснований 10 лет работать на государственной и муниципальной службе. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, у граждан, уклонившихся от службы в армии, теперь есть возможность сделать карьеру на госслужбе только через 10 лет после нарушения закона. Исчисление срока ведётся со дня вынесения соответствующего постановления или с момента вынесения решения суда, если заключение обжаловано в судебном порядке.

Документ также обязывает военные комиссариаты уведомлять глав государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов. Эти органы затем должны будут отчитаться об увольнении таких сотрудников.

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