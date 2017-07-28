Православные верующие отмечают сегодня День крещения Руси

В екатеринбургских храмах в полдень прозвучит праздничный колокольный звон. Фото: Александр Зайцев

Православные верующие в России и странах СНГ отмечают сегодня, 28 июля, День крещения Руси. В екатеринбургских храмах в полдень прозвучит праздничный колокольный звон, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

В Екатеринбурге все желающие соберутся возле храма-колокольни «Большой Златоуст» (ул. 8 марта, 17), где установлен самый большой на Урале колокол - 16-тонный благовест и действует школа звонарей.

- В каждом храме, соборе и церкви Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в рамках акции «Слава Тебе, Боже!» прозвучит праздничный колокольный звон. Впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Казахстана в 2012 году, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Сегодня на реке Чусовой в посёлке Станционный-Полевской города Полевского пройдёт традиционное массовое крещение в 14-й раз. Ожидается более 250 гостей, крещение примут около 100 человек.

Напомним, с 2010 года праздник отмечается в день памяти святого князя Владимира, крестившего Русь в 988 году.