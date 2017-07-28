Федеральная власть поддержала инициативу Евгения Куйвашева по размещению дефибрилляторов на вокзалах, в аэропортах и поликлиниках

Евгений Куйвашев выступает за размещение автоматических дефибрилляторов на вокзалах, в аэропортах и так далее. Фото: областной департамент информполитики

Министерство здравоохранения РФ и Министерство промышленности и торговли РФ прорабатывают сейчас механизм реализации идеи о размещении в общественных местах автоматических дефибрилляторов. Об этом сообщил областной департамент информполитики со ссылкой на газету «Известия».

Напомним, глава Свердловской области Евгений Куйвашев обратился с предложением к руководству Уральского оптико-механического завода и Уральского института кардиологии разработать отечественный компактный дефибриллятор, который можно разместить на вокзалах, в аэропортах, поликлиниках и в иных общественных местах городов Среднего Урала.

С точки зрения главы региона, это позволит значительно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

— Я уверен, что инвестиции в здоровье людей, в повышение доступности медпомощи для всех категорий граждан — это самые разумные и перспективные инвестиции, — подчеркнул Евгений Куйвашев.