Облизбирком зарегистрировал Игоря Торощина и Дмитрия Сергина кандидатами в губернаторы Свердловской области

Облизбирком зарегистрировал двух первых кандидатов в губернаторы. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Игорь Торощин (ЛДПР) и Дмитрий Сергин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) прошли муниципальный фильтр. Это подтвердила Избирательная комиссия Свердловской области, зарегистрировав их сегодня кандидатами на должность губернатора нашего региона.

Согласно постановлениям облизбиркома, которые будут опубликованы в завтрашнем номере «ОГ», Игорь Торощин и Дмитрий Сергин предоставили по 132 подписи депутатов, в том числе 113 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и 19 подписей депутатов представительных органов городских и сельских поселений. В подписных листах обоих кандидатов эксперты облизбиркома нашли по одной недостоверной подписи.

В итоге установлено, что каждый из кандидатов сумел набрать по 131 достоверной подписи в свою поддержку. Кандидатуру Игоря Торощина поддержали представители 60 муниципалитетов Среднего Урала, а Дмитрия Сергина — 58. В обоих случаях этого оказалось достаточно для регистрации кандидатом в губернаторы Свердловской области.