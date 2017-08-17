Земства 17 августа 2017, 10:19

В Екатеринбурге установлена рыночная стоимость квадратного метра

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подтвердил цену за один квадратный метр жилья.

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подтвердил цену за один квадратный метр жилья. Фото: Александр Исаков

На сайте администрации Екатеринбурга размещено постановление об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Речь идёт о льготных квартирах, которые предоставляются малоимущим гражданам.

Согласно постановлению, стоимость одного квадратного метра на III квартал 2017 года составит 56 900 рублей. Эта сумма была определена для оценки имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

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