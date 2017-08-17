В Екатеринбурге установлена рыночная стоимость квадратного метра

На сайте администрации Екатеринбурга размещено постановление об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения. Речь идёт о льготных квартирах, которые предоставляются малоимущим гражданам.
Согласно постановлению, стоимость одного квадратного метра на III квартал 2017 года составит 56 900 рублей. Эта сумма была определена для оценки имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.