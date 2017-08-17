Общество 17 августа 2017, 11:17

Вынесен приговор экс-главе Верх-Исетского района Екатеринбурга

Александра Бреденко получил 3 года колонии.

Александра Бреденко получил 3 года колонии. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему главе администрации Верх-Исеткого района города. Александра Бреденко признали виновным в получении взятки.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, собранных следователями доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора. Бывшего чиновника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

Согласно приговору суда, Александр Бреденко получил 3 года лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, на ближайшие три года его лишили права занимать муниципальные должности.

Как было установлено в ходе следствия, преступление было совершено 21 февраля 2017 года. Находясь в служебном кабинете администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга, Александр Бреденко получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 150 тысяч рублей. Деньги предназначались за покровительство при исполнении муниципального контракта по благоустройству района. Отмечается, что муниципальный контракт стоимостью более 15 миллионов рублей был заключён в конце 2015 года.

Предприниматель заранее обратился к сотрудникам управления ФСБ России по Свердловской области, сообщив, что высокопоставленный чиновник требует у него взятку. Главу района оперативники задержали во время передачи денег. 22 февраля в Верх-Исетском суде Екатеринбурга было вынесено решение о заключении Александра Бреденко под стражу.

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Областная газета Свердловской области

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