В Екатеринбурге построят храм в честь Покрова Божией Матери на Вторчермете

На Вторчермете появится храм честь Покрова Божией Матери. Фото: Александр Зайцев

Екатеринбургская епархия планирует очередную стройку. На Вторчермете появится храм в честь Покрова Божией Матери.

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области опубликовало приказ, согласно которому приход во имя Покрова Божией Матери Екатеринбурга будет заниматься проектом межевания территории в квартале улиц Ферганская - Агрономическая - Санаторная и Патриса Лумумбы. Приказ подписан министром Михаилом Волковым.

Как рассказала «ОГ», руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова, на указанном участке на самом деле будет строиться храм в честь Покрова Божией Матери. Сейчас в епархии занимаются подготовкой всех необходимых документов. Согласно опубликованному приказу, приходу необходимо предоставить в минстрой подготовленный в соответствии с техническим заданием проект будущего храма.