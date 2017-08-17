Экономика 17 августа 2017, 14:21

ЦБ отозвал лицензию у банка "Русский Инвестиционный Альянс"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Русский Инвестиционный Альянс" (АО "РИАБАНК"). Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 августа текущего года занимала 334-е место в банковской системе Российской Федерации.

"РИАБАНК" имел неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объёма активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчётности банка выявили полную утрату собственных средств (капитала). При этом бизнес-модель банка не была ориентирована на оказание традиционных банковских услуг - кредитная организация была вовлечена в осуществление сомнительных операций, связанных с обналичиваем и выводом денежных средств за рубеж, отмечается в релизе.

Банк России неоднократно применял в отношении "РИАБАНКа" меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

В соответствии с приказом Банка России в "РИАБАНК" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

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Областная газета Свердловской области

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