В Екатеринбурге на городской свадьбе в День города разыграли квартиру в новостройке

Ключи от квартиры молодожёнам вручил Александр Якоб. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге в рамках празднования Дня города подведены итоги проекта «Городская свадьба». Среди молодожёнов разыграли квартиру в новостройке на Вторчермете.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в этом году узами брака в День города решили сочетаться 20 пар. Молодожёнов поздравил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

«Уважаемые екатеринбуржцы, дорогие молодожёны! По доброй традиции в день рождения Екатеринбурга жители и гости уральской столицы приходят в центр лучшего города мира — в Исторический сквер, чтобы поздравить молодые семьи. Для вас, дорогие молодожёны, это особенно волнительный момент — на глазах у всего города вы клянетесь в вечной любви и верности. И я уверен, что вы сдержите эти торжественные обещания! Успехов вам, долгого счастья и с праздником», — сказал руководитель горадминистрации.

По доброй традиции, в рамках «Городской свадьбы» среди молодых семей была разыграна квартира. В этом году жильё в новостройке на Вторчермете получили Иван и Евгения Яночкины. Символический ключ и сертификат на квартиру молодым вручил Александр Якоб. Каждая пара, вступившая в брак в День города, также получила памятные подарки.

Отметим, что акция «Городская свадьба» проводится в День города в Екатеринбурге с 1983 года. За это время её участниками стали более 800 молодых семей. Традиции разыгрывать среди молодожёнов новое жилье более 20 лет.