В Свердловскую область приходит тридцатиградусная жара

Нынешняя неделя впервые за всё лето будет по-настоящему жаркой. Фото: Алексей Кунилов

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Начинающаяся неделя будет жаркой. Судя по прогнозу, размещённому на GISMETEO.RU, в Свердловскую область впервые за всё нынешнее лето приходит настоящий антициклон.

Воздух начнёт прогреваться уже со второй половины дня понедельника. Самыми жаркими днями станут четверг и пятница: в Екатеринбурге ожидается плюс 29-30 градусов по Цельсию.

В субботу и воскресенье зной немного спадёт. Температура воздуха будет прогреваться только до плюс 23-26 градусов.