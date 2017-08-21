В Свердловскую область приходит тридцатиградусная жара

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?
Начинающаяся неделя будет жаркой. Судя по прогнозу, размещённому на GISMETEO.RU, в Свердловскую область впервые за всё нынешнее лето приходит настоящий антициклон.
Воздух начнёт прогреваться уже со второй половины дня понедельника. Самыми жаркими днями станут четверг и пятница: в Екатеринбурге ожидается плюс 29-30 градусов по Цельсию.
В субботу и воскресенье зной немного спадёт. Температура воздуха будет прогреваться только до плюс 23-26 градусов.