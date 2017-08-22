Культура 22 августа 2017, 18:07

Forbes составил ТОП-10 самых высокооплачиваемых актёров этого года

Нина Георгиева

Forbes составил ТОП-10 самых высокооплачиваемых актёров этого года. Forbes представил список  тех, кто из звёзд заработал больше всех в 2017 году.

На вершине списка расположился Марк Уолберг (американский актер, номинант на премии «Золотой глобус» и «Оскар»), который за год заработал 68 млн. долларов благодаря кинокартинам «Трансформеры: Последний рыцарь» и «Здравствуй, папа, Новый год! 2».

Следом в списке находится Дуэйн Джонсон (Скала), он заработал 65 млн. долларов. Вин Дизель завершает тройку лидеров с суммой в 54,5 млн. долларов.

В десятку также вошли: Адам Сэндлер, Джеки Чан, Роберт Дауни-младший, Том Круз и актеры болливуда: Шахрукх Кхан, Салман Кхан, Акшай Кумар. 

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Областная газета Свердловской области

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