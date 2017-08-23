С начала 2017 года свердловчане подали страховщикам 236 жалоб на медорганизации

В России действуют чёткие нормативы предоставления медпомощи. Фото: Александр Зайцев

С начала 2017 года жители Среднего Урала подали в Территориальный фонд обязательного медстрахования Свердловской области (ТФОМС) и иные страховые организации 236 обоснованных жалоб. Об этом сообщили в пресс-службе ТФОМСа.

— По каждому обращению проведена проверка. В одних случаях пациентам помогли получить помощь, которая была им положена, но по разным причинам не оказана, а в других — возвращены деньги за гарантированные бесплатно манипуляции или исследования, — прокомментировала начальник управления развития ОМС ТФОМС Свердловской области Наталья Титкова.

Кроме того, уральцы очень часто приходят к страховщикам с просьбой о консультации. За январь — август нынешнего года зафиксировано 350 тыс. таких обращений. Причём почти треть консультаций касалась уточнения объёма гарантированной бесплатной медпомощи и сроков её предоставления.

Как недавно писала «ОГ», в России действуют чёткие нормативы предоставления медпомощи. В частности, терапевт обязан принять пациента в течение первых суток после обращения.