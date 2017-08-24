Почти половина россиян вовлечены в «теневой» рынок труда

Россияне всё больше предпочитают неофициальное трудоустройство. Фото: Российская газета

По данным Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, 44,8% россиян вовлечены в «теневой» рынок труда — работают без официального трудоустройства, не платят налоги и получают «серую» зарплату. За 2017 год их количество в стране составило 33 миллиона человек, пишет «Российская газета».

За последний год активность в «теневом» секторе заметно выросла: доля получателей «конвертов» увеличилась на 4,5%, выбирающих неофициальное трудоустройство — с 52,4% до 67,7%. Позицию «всё равно как устраиваться, лишь бы платили деньги» раньше поддерживали 26,7%, сейчас — 36,8%, то есть треть всех россиян.

Среди самозанятых граждан без официального оформления работают 62,2%. А 31,4% (23 миллиона человек) каждый месяц получают нефиксируемый доход.

Как считает директор Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС Андрей Покида, такая тенденция обусловлена активным поиском подработок на фоне кризиса и недостатком мотивации на выход «из тени»: граждане просто не видят смысла вставать на учёт ради небольшой эпизодической занятости.