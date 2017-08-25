В Екатеринбурге открылся четвёртый в России Универсальный миграционный центр

Новый Универсальный миграционный центр способен принимать около 400 человек в день. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня в Екатеринбурге на улице Сулимова открылся Универсальный миграционный центр. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Особенность нового центра в том, что отныне иностранцы смогут в одном здании оформить весь пакет документов, необходимых для временного проживания на территории России. Речь идёт о получении разрешения на временное проживание, виде на жительство, патенте для трудоустройства.

— Это первый подобный центр, который открывается за последние полтора года. Всего их четыре — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и вот теперь — на Урале. Следующий планируется на Алтае, — сказал замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Александр Аксёнов.

Новый Универсальный миграционный центр способен принимать около 400 человек в день. Для работы с посетителями будут открыты 50 окон. Кроме того, в центре есть медкабинет, где иностранцы смогут сдать необходимые анализы и пройти флюорографическое обследование.