Общество 28 августа 2017, 13:06

В Кушве прикрыли магазин с подделками известных спортивных брендов

Экспертиза правообладателей товарных знаков в Москве выявила ущерб от реализации фальшивой одежды.

Экспертиза правообладателей товарных знаков в Москве выявила ущерб от реализации фальшивой одежды. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области оштрафовали предпринимателя, который торговал фальшивой спортивной одеждой известных брендов. Контрафакт отправлен на экспертизу правообладателям товарных знаков, имеющим представительства в Москве.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, в Кушве в рамках рейда против контрафакта была осуществлена проверочная закупка в магазине «Планета одежды и обуви». Выяснилось, что владелец павильона торговал поддельными футболками и костюмами известных спортивных брендов. Контрафактная продукция была изъята. Экспертиза правообладателей товарных знаков в Москве выявила ущерб от реализации фальшивой одежды.

Заявление о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ было направлено в суд. Решением арбитражного суда Свердловской области заявление прокуратуры удовлетворено, индивидуальный предприниматель оштрафован на 25 тыс. рублей, а поддельная одежда конфискована. 

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