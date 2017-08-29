Экономика 29 августа 2017, 07:30

Составлен ТОП-5 популярных иномарок с пробегом в федеральных округах России

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В Уральском федеральном округе в ТОП-5 входят Ford Focus, Daewoo Nexia, Toyota Corolla, Hyundai Solaris и Chevrolet Niva. Фото: аналитическое агенство "Автостат"

Специалисты аналитического агенства "Автостат" составили ТОП-5 самых популярных иномарок в восьми российских федеральных округах по итогам семи месяцев. Первую строчку в рейтингах сразу четырёх округов занимает Ford Focus. 

Ford Focus с пробегом чаще всего покупают жители Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Уральского федеральных округов. Кроме того, модель является лидером в Москве и Санкт-Петербурге. Самыми продаваемыми иномарками на вторичном рынке также признаны Hyundai Accent (лидирует на Юге страны), Toyota Corolla (на Дальнем Востоке и в Сибири) и Toyota Camry (на Северном Кавказе).  

В Уральском федеральном округе в ТОП-5 кроме Ford Focus входят Daewoo Nexia, Toyota Corolla и Hyundai Solaris, замыкает рейтинг Chevrolet Niva. 

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