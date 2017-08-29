Проспект Ленина наконец открыли для автомобилистов

Было решено не дожидаться гранита, и открыть дорогу раньше срока. Фото: Владимир Мартьянов

Нечётную сторону проспекта Ленина открыли раньше срока, сообщается на сайте администрации Екатеринбурга. Напомним, основные ремонтные работы планировалось закончить к 1 сентября — однако сегодня утром заграждения убрали.

Движение автомобилей по нечётной стороне возобновлено. Поставщик в очередной раз задерживает гранит, необходимый для окончательных ремонтных работ - но было принято решение открыть дорогу раньше срока, не дожидаясь его.

Ремонт этого участка центральной магистрали стал одним из приоритетных проектов в сфере безопасности и эстетичности городской среды. «Грамотное распределение движения автомобилей через центральную площадь города решит вопрос перегруженности транспортом в часы пик, обеспечив более свободное передвижение автомобилистам», - подчеркнул Александр Смолин, депутат Екатеринбургской городской думы.

Реконструкция продолжится в сентябре, когда будут завершены работы по благоустройству чётной стороны от улицы Московской до улицы 8 марта.