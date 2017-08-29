Жители Свердловской области выйдут на Всероссийский субботник

Инициатором уборки стало Всероссийское экологическое общественное движение «Зелёная Россия». Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области

Жители Свердловской области присоединятся к Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная Россия». Мероприятия будут проходить со 2 по 30 сентября 2017 года.

Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, инициаторами проведения масштабной уборки выступили Всероссийское экологическое общественное движение «Зелёная Россия» и депутат Госдумы Анатолий Карпов.

Планируется, что в рамках масштабной приборки от мусора будут очищены лесные парки, скверы, пляжи и зоны отдыха вблизи водоёмов.

В Екатеринбурге принять участие в субботнике сможет каждый желающий. Выйти на уборку предлагается в Юго-Западном и Шувакишском лесопарках.

К уборке города присоединятся и отдельные районы уральской столицы. Так, в Ленинском районе поучаствовать в наведении чистоты можно будет ещё в двух скверах и парках. 2 сентября субботник пройдёт в сквере по улице Большакова (со стороны разрушенной больницы скорой медицинской помощи), а 9 сентября предлагается убрать весь мусор из сквера по ул. Чапаева (у тубдиспансера). Всем желающим принять участие в мероприятии рекомендуется подходить к 10:00.

Отметим, что идею выйти на всероссийский субботник поддержал глава региона Евгений Куйвашев, правительство Свердловской области, органы местного самоуправления, а также различные предприятия Среднего Урала.