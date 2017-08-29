Объявлена дата последнего сеанса в старейшем кинотеатре Екатеринбурга

В Екатеринбурге объявлена дата последнего сеанса в «Колизее». Старейший кинотеатр прекращает свою работу.

Как сообщается на официальной странице «Колизея» в социальных сетях, последний перед закрытием киносеанс здесь пройдёт 31 августа в 20:30.

Завершить свою работу руководство кинозала решило теми же кадрами, которые видели зрители самого первого публичного кинопоказа в Екатеринбурге более 120 лет назад. Посетителям «Колизея» покажут документальный фильм «Люмьеры!» Тьерри Фремо, рассказывающий о первых шагах развития мирового киноискусства.

«С великим сожалением сообщаем вам, что старейший в Екатеринбурге и один из старейших в России кинотеатр прекращает свою работу. К сожалению, халатное отношение нового арендодателя к обслуживанию здания привело к тому что уровень кинообслуживания снизился, арендаторы один за другим стали покидать «Колизей». Продолжать работать в этом здании, в таких условиях, мы не считаем возможным», - говориться в обращении.

В кинотеатре отмечают, что дальнейшая судьба здания им неизвестна. При этом, оговаривается, что новая управляющая компания ЕМУП «Салют» пока не связывает свои планы с коммерческим кинопоказом.

Отметим, также, что в связи с предстоящим закрытием в «Колизее» была объявлена распродажа билетов. До окончания работы кинотеатра на любой сеанс можно попасть всего за 150 рублей.