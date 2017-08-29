Уральские вундеркинды пытаются помочь энергодефицитной деревне

Проект талантливых школьников может улучшить жизни тысяч людей. Фото: пресс-служба УрФУ

Участники уральской проектной смены на Таватуе разработали проект автономной энергетической сети для обеспечения электричеством энергодефицитных регионов. Презентация была проведена на примере деревни Нижняя Ослянка под Нижним Тагилом — возможно, именно она станет пилотной площадкой для внедрения новых технологий.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, проект разрабатывался под руководством Игоря Перекальского, аспиранта кафедры электротехники и электротехнологических систем Уральского энергетического института (УралЭНИН) УрФУ.

- Чтобы решать большие задачи, нужно начинать с малого, поэтому мы выбрали эту деревню, - отметила одна из участниц коллектива Дарья Шишкина.

Люди в старой деревне Нижняя Ослянка с 2007 года живут без электричества. Талантливые старшеклассники верят, что им поможет организация локальной автономной энергетической сети, которую питают природные источники: сила ветра и свет солнца. Система, получившая название Smart grid, полностью автоматизирована, умеет наращивать мощности и адаптироваться под конкретные условия. Солнечные панели расположены на специальной установке слежения за солнцем, чтобы получать максимум энергии даже в условиях сурового уральского лета. Для аварийных случаев предусмотрен дизельный генератор.

Школьники просчитали затратность: по их мнению, организация такой сети обойдётся в 30 млн рублей, в то время как прокладка традиционной линии электропередачи — в 700.

Работу над проектов школьники смогут продолжить в образовательном центре «Сириус», куда жюри Уральской проектной смены порекомендует их без конкурсного отбора.