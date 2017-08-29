1 сентября екатеринбургские школьники смогут пообщаться с космонавтами

Школьники смогут задать вопросы самым известным руководителям страны. Фото: Александр Зайцев

В День знаний в формате телемоста состоится Всероссийский открытый урок профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Он проводится по распоряжению Президента России Владимира Путина уже в пятый раз и соберёт 500 старшеклассников со всей страны, сообщает пресс-служба Дворца Молодёжи.

В Екатеринбурге площадкой форума станет Экоцентр Дворца молодёжи. Старшеклассники, собирающиеся связать свою жизнь с инженерно-техническими и естественно-научными специальностями, смогут задать вопросы руководителям ведущих российских вузов и компаний, определиться со своей профессиональной траекторией. В рамках форума планируются лекции и мастер-классы.

Среди гостей телемоста - президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский, президент «РЖД» Олег Белозёров, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв, генеральный директор «Россетей» Олег Будагин и другие. В режиме реального времени к конференции подключатся также космонавты Сергей Рязанский и Фёдор Юрчинский прямо с орбиты международной космической станции.