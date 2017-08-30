Общество 30 августа 2017, 08:57

Российский скрипач Дмитрий Коган ушёл из жизни

Россия, музыкант, скрипач, Дмитрий Коган, смерть, Евгений Куйвашев, Свердловская область

Евгений Куйвашев: "Он помогал нашим детям победить страшную болезнь. А сам он ушёл слишком рано!". Фото: социальные сети

Российский скрипач, заслуженный артист РФ Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни после тяжёлой болезни. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев назвал смерть выдающегося музыканта невосполнимой утратой. 

Евгений Куйвашев написал в социальных сетях о том, что он потрясён известием о кончине выдающегося музыканта и человека с большим сердцем Дмитрия Когана. Глава региона отметил, что известный скрипач не раз приезжал с концертами для уральской публики, на собранные на его выступлениях деньги приобретено оборудование для свердловской детской областной онкогематологии.

"А сам он ушёл слишком рано! Невосполнимая утрата. Светлая память", - написал Евгений Куйвашев в социальных сетях.

Прощание с музыкантом пройдёт в Москве в Колонном зале Дома союзов в субботу, 2 сентября.

Справка "ОГ"

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в музыкальной семье. Его дед и бабушка были скрпачами, отец Павел Коган - дирижёром, мать Любовь Казинская - пианисткой. В десять лет Дмитрий Коган впервые выступил с симфоническим оркестром.

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