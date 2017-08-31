Сысерть возглавит министр инвестиций и развития области

В течение пяти дней Дмитрий Нисковских должен будет решить оргвопросы, связанные с переходом на новую должность. Фото: Александр Зайцев

Депутаты Сысертской городской думы выбрали главу городского округа. По итогам голосования им стал министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских, за которого отдали голоса 14 из 16 народных избранников.

Ещё двое думцев проголосовали за директора Института инновационного развития и интеллектуальной собственности Александра Краснопёрова, ни одного голоса не получил замдиректора филиала Росреестра по Свердловской области Владимир Ефимов.

Ожидается, что в свои полномочия новоизбранный глава вступит 18 сентября. В течение пяти дней Дмитрий Нисковских обязан прекратить свои трудовые отношения должности министра.

Новому главе предстоит решать вопросы, связанные с запуском отопительного сезона при существующих задолженностях, работой управляющих компаний, земельные вопросы, которые также обсуждали в сегодняшней повестке.

Напомним, что изначально на конкурс заявлялись восемь кандидатов, но на втором этапе во время своего доклада заявил о снятии своей кандидатуры Станислав Колбешин, а Сергей Патрушев на заседание комиссии вовсе не явился. После изложения программы развития Сысертского городского округа в рамках полномочий главы в устной и письменной форме, а также прохождения индивидуального собеседования комиссия приняла решение представить на должность главы трёх из шести оставшихся кандидатов.