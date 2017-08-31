Роскачество назвало лучшие джинсы самых популярных марок в России. Как указанно на сайте Российской системы качества, масштабному испытанию подверглись 35 образцов известных брендов, таких как Levis, UNIQLO, ZARA, Bershka, Diesel, Gloria Jeans и др.

Принявшие в исследование товары были произведены в России, Китае, Турции, Сербии, Румынии, Вьетнаме, Польше и других странах. Каждый образец оценивался по 45 параметрам качества и безопасности. Джинсы проверялись на прочность, устойчивость окраски, наличие токсичных элементов и формальдегида. Также учёные сверяли правдивость указанной информации на этикетках.

Согласно результатам исследования, из 35 товаров 27 признаны качественными, а 3 из них отвечают повышенным требованиям Роскачества и обладают улучшенными свойствами.

Таким образом, лучшими джинсами можно назвать марки OSTIN, UNIQLO, Calvin Klein. Однако, так как эти джинсы были пошиты во Вьетнаме, Китае и Тунисе, они не могут претендовать на российский Знак качества.

Несмотря на общую положительную картину, стоит отметить, что исследование выявило семь товаров с нарушениями по маркировке и один случай по безопасности. Отклонения от заявленного состава были обнаружены у марок «ТВОЁ», BAON, Finn Flare, INCITY и Oodji. Важно отметить, что у брендов «ТВОЁ» и INCITY на этикетках было указанно меньшее содержание натуральных волокон, чем на самом деле. На маркировке джинсов BAON, F5 и Tom Farr не было информации о производителе и изготовителе, что нарушает права потребителей на полную и достоверную информацию.

По итогам всего исследования, только в одном образце были обнаружены нарушения по требованиям безопасности. В джинсах бренда Love Republic окраска изделия была неустойчивой.