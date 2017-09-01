В России до конца года уменьшат размер всех дорожных знаков

В России до конца года уменьшат размер всех дорожных знаков. Фото: Александр Зайцев

В России до конца года в государственные стандарты внесут изменения, предусматривающие установку уменьшенных дорожных знаков. Кроме того, планируется сократить количество знаков на улицах. Решение об этом было принято на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, пишет "РИА Новости".

Ранее эксперимент с установкой уменьшенных дорожных знаков проводился на пяти улицах в Москве. Знаки были установлены размером 50 на 50 сантиметров и 40 на 40 сантиметров. При том, что их стандартный размер 70 на 70 сантиметров ("Остановка запрещена" и "Парковка") и 70 на 35 сантиметров (информационные таблицы).

Эксперимент был признан успешным, так как уменьшенные знаки улучшают видимость проезжей части. Кроме того, на заседании поддержали предложение о сокращении числа знаков на улицах.

"Это касается тех знаков, которые носят вспомогательный характер — это знаки, связанные с указанием парковки и различной дополнительной информацией", — цитирует "РИА Новости" слова руководителя департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Добавим, московский Центр организации дорожного движения считает также, что нововведения позволят на 30% сократить расходы на покупку и установку знаков.