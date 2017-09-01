"Вопрос о попадании в плей-офф не стоит, это само собой разумеющееся". "Автомобилист" готовится к первому домашнему матчу сезона

Сегодня "Автомобилист" проведёт первый домашний матч нового сезона КХЛ. Руководство клуба рассказало о предсезонной подготовке к сезону.

- Мы сделали серьёзные выводы, на совершенно другой основе готовились к новому сезону. За небольшой период мы сформировали новую команду, с чистого листа. За это огромное спасибо Владимиру Крикунову и Максиму Рябкову, - отметил президент "Автомобилиста" Андрей Козицын.

Минувшим летом команду пополнило очень много новых игроков. Появление канадцев было обусловлено желанием главного тренера команды Владимира Крикунова.

- Мы рано определились с планами на предсезонку. Провели хорошую селекционную работу, учитывая пожелания главного тренера. Владимир Крикунов хотел видеть в нашей команде качественных канадских игроков в первую очередь, мы попытались выполнить это пожелание, - отметил директор "Автомобилиста" Максим Рябков.

В прошлом сезоне "Автомобилист" не попал в плей-офф, однако в нынешнем сезоне задачи у клуба очень амбициозные.

- У нас очень много новых игроков, большой коллектив. Пришлось искать оптимальные сочетания. Сейчас мы их нащупали, хорошо подошли к новому сезону. Коварж вернулся, он играет очень хорошо, уверенно, чего нам не хватало. Всегда нужен месяц-два на адаптацию, когда так много новых игроков приходит в команду. Вопрос о попадании в плей-офф не стоит, это само собой разумеющееся. Будем бороться за самые высокие места, - заявил главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов.