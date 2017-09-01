Российские металлурги разбогатели на 1,1 млрд долларов за полдня

Российские металлурги разбогатели на 1,1 млрд долларов за полдня (вчера, 31 августа). Как сообщает Forbes, причиной роста состояний главных металлургов страны стало оживление китайской экономики.

Пять самых состоятельных металлургических компаний меньше чем за сутки обогатились на 1,1 млрд долларов.

Согласно данным Forbes, на первом месте рейтинга стоит владелец «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого увеличилось на 243 млн долларов до 18,2 млрд долларов. Вторую строчку списка занял Владимир Лисин (основной владелец Новолипецкого металлургического комбината), который разбогател на 282 млн долларов до 17,3 млрд долларов.

Роман Абрамович стал завершающим в тройке лидеров и стал богаче на 105 млн долларов до 9,7 млрд долларов, благодаря трети акций компании Evraz.

На четвёртом месте расположился Виктор Рашников, который имеет 90% акций Магнитогорского металлургического комбината, увеличив своё состояние на 286 млн долларов, до 8,4 млрд долларов.

Отмечается, что не только чёрная металлургия растёт в цене, но и цветная. Акции «Норильский никель» подоражали почти на 3%, поэтому Владимир Потанин с 30,41% акций компании смог заработать на сегодняшний день 233 млн долларов.

Как сообщается, основной причиной роста акций компаний стал рост цен на металлургическое сырьё (коксующийся уголь и железная руда) на мировых рынках.