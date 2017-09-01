"Синара" объявила о подписании контрактов с Абрамовым и Хамадиевым

Дамир Хамадиев, Дмитрий Прудников и Сергей Абрамов (слева направо) снова стали игроками "Синары". Фото: пресс-служба МФК "Синара"

Мини-футбольный клуб "Синара" официально объявил о возвращении в команду нападающего Сергея Абрамова и универсала Дамира Хамадиева.

36-летний Дамир Хамадиев - коренной екатеринбуржец, начинал с большого футбола, но наибольших успехов добился в "мини" в составе команд "Финпромко-Альфа" и "ВИЗ-Синара", за которую выступал с 2002 по 2011 год, после чего перешёл в столичную "Дину". В послужном списке Дамира три победы в чемпионатах России (2009, 2010, 2014), два золота студенческих чемпионатов мира (2002, 2006), Кубок УЕФА (2008) и Кубок России (2001, 2007).

26-летний Сергей Абрамов - уроженец Полевского и воспитанник "Синары". За екатеринбургскую команду выступал с 2007 по 2015 год, а затем также перешёл в столичную "Дину". Он дважды чемпион России (2009, 2010) и трёхкратный вице-чемпион Европы (2012, 2014, 2016).

Напомним, что ранее из "Дины" в "Синару" вернулся ещё один игрок "золотого" состава - 29-летний универсал Дмитрий Прудников. Таким образом, из четвёрки свердловчан, в разные годы перебравшихся в "Дину", трое вернулись домой, и лишь вратарь Сергей Зуев, объявивший о завершении карьеры игрока, стал тренером вратарей в "Тюмени".

Завтра, 2 сентября стартует чемпионат России по мини-футболу. "Синара" сыграет на домашней площадке с "Норильским никелем". Матчи первого тура с участием "Дины", до сих пор не прошедшей лицензирование, перенесены на более поздний срок.