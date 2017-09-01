В Кольцово таможенники задержали 50 кг контрабандного янтаря

Таможенники задержали в Кольцово партию в 50 кг янтаря. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Трое контрабандистов из Китая пытались незаконно вывезти в Харбин из Екатеринбурга 50 кг необработанного янтаря. Об этом сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.

Задержание контрабандистов провели в аэропорту Кольцово сотрудники Уральской оперативной таможни. По предварительной оценке, стоимость задержанного товара превышает 6 млн рублей.

Поскольку янтарь входит в перечень стратегически важных товаров и ресурсов и запрещён к вывозу с территории России, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении соответствующего уголовного дела. Контрабандистам может грозить до 7 лет лишения свободы.