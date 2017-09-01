Общество 1 сентября 2017, 16:59

В Кольцово таможенники задержали 50 кг контрабандного янтаря

Янтарь

Таможенники задержали в Кольцово партию в 50 кг янтаря. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Трое контрабандистов из Китая пытались незаконно вывезти в Харбин из Екатеринбурга 50 кг необработанного янтаря. Об этом сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.

Задержание контрабандистов провели в аэропорту Кольцово сотрудники Уральской оперативной таможни. По предварительной оценке, стоимость задержанного товара превышает 6 млн рублей.

Поскольку янтарь входит в перечень стратегически важных товаров и ресурсов и запрещён к вывозу с территории России, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении соответствующего уголовного дела. Контрабандистам может грозить до 7 лет лишения свободы.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (1 сентября)

Борис Ельцин лично прикрепил орден Трудового Красного Знамени на знамя Ирбита. Сейчас награда хранится под охраной в администрации города. Фото: госархив-ирбит.рф
Ирбит стал орденоносным

«Реальный театр»

«Реальный театр»