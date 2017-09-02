Евгений Марков в третий раз быстрее всех покорил «Высоцкий»

Победителем гонки в третий раз стал Евгений Марков.Фото: страница забега в Вконтакте

В Екатеринбурге завершился традиционный забег на небоскрёб «Высоцкий». Победителем гонки в третий раз стал Евгений Марков.

Согласно опубликованному протоколу спортивного праздника, чемпион забега преодолел все 52 этажа высотки за 4,48 минуты. На втором месте уроженец Кранотурьинска Владимир Борков, справившийся с дистанцией за 4,53,5 минуты. Совсем немного от серебренного призёра отстал спортсмен из Первоуральска Иван Кузнецов, которому небоскрёб покорился за 4,53,7.

Отметим, что победитель ежегодного забега родом из села Петрокаменское. Это его третья победа в данном турнире. В прошлом году спортсмен уступил первое место на пьедестале нынешнему обладателю серебра Ивану Кузнецову. Однако в этом году вновь стал первым.

В полумарафоне (с 24 по 52 этажи) быстрейшим оказался Иван Прибе из Верхнего Уфалея. На втором месте представитель Каменска-Уральского Юрий Харитонов. Бронза у Андрея Микрюкова из Перми.

В женском забеге лучший результат показала Любовь Новгородцева (Нижний Тагил), второй к финишу прибежала Анастасия Козина из Самары, третьей стала Юлия Сазонова, представляющая город Новоуральск.

В дамском полумарафоне первые три ступеньки пьедестала заняли Лилиана Юнусова, Дарья Вяткина и Наталия Севрюгина.