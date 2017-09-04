Опубликован список самых распространённых незаконных денежных поборов в школах

Родителей просят сдать деньги на учебники, хотя их покупка предусмотрена бюджетом. Фото: Алексей Кунилов

В ОП РФ завершила свою работу горячая линия по денежным поборам в школах. Организаторы получили более 200 обращений и выявили, на что российских школьников и их родителей просят сдавать деньги чаще всего, сообщает пресс-служба Общественной палаты.

Так, чаще всего просят оплатить рабочие тетради и учебники, охрану, ремонт класса и школы. Также собирают средства на озеленение территории, новые шторы, жалюзи, парты и столы для учителей. В некоторых образовательных учреждениях встречались совсем необычные нужды: деньги собирали на приглашение батюшки в школу, оплату подарков для первоклассников и покупку посуды в столовую. При этом, как отмечают в ОП РФ, в этот раз дозвонившиеся не жаловались на принуждение к оплате школьной формы, компьютеров и программного обеспечения.

За полторы недели работы горячей линии на неё поступило более 200 обращений — люди звонили и из мегаполисов, и из маленьких сёл.

Первый зампред комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова напомнила, что любые школьные сборы незаконны — например, приобретение тех же учебников согласно Закону «Об образовании РФ» должно осуществляться на бюджетные средства. При этом привлечение дополнительных средств вполне допустимо — но в качестве благотворительных взносов, осуществляющихся по решению родительского комитета и с дальнейшим прозрачным контролем за их использованием.

Обо всех принудительных денежных сборах необходимо сообщать в территориальный орган управления образованием или в правоохранительные органы.