Общество 4 сентября 2017, 14:08

На Среднем Урале готовятся к празднованию 100-летия РКСМ

На Среднем Урале готовятся отметить 100-летие РКСМ. Распоряжение о подготовке к празднованию будет опубликовано в завтрашнем номере «Областной газеты».

Мероприятия, приуроченные к 100-летию Российского Коммунистического Союза Молодёжи — Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи — Российского Союза Молодёжи, состоятся в Свердловской области в 2017 и 2018 годах.

Глава региона уже поручил создать оргкомитет торжественных мероприятий, который должен будет разработать и утвердить план основных мероприятий празднования юбилея РКСМ.

Ответственными за проведение праздника назначены департамент молодёжной политики Свердловской области совместно с региональным отделением «Российского Союза Молодёжи».

Министерству физической культуры и спорта, министерству культуры, а также региональному министерству общего и профессионального образования поручено предусмотреть в своих программах средства на проведение праздника.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова.

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Областная газета Свердловской области

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