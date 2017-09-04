В Общественной палате Свердловской области обсудили «похоронное дело»

В Общественной палате Свердловской области 4 сентября состоялось обсуждение законопроекта «О похоронном деле в Российской Федерации». Предприниматели, чиновники и эксперты отрасли обсудили рациональность возможных нововведений.

В экспертизе проекта приняли участие руководители специализированных учреждений области, предприниматели и эксперты. Кроме того, на мероприятии присутствовали представители прокуратуры, регионального Законодательного собрания и администраций свердловских муниципалитетов.

Проект законопроекта был подготовлен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Предполагается, что нововведения должны упорядочить взаимоотношения в сфере погребения. По мнению инициаторов, действующее законодательство в похоронной отрасли нуждается в существенном обновлении.

В частности, проектом предусмотрено создание специального реестра похоронных организаций. За муниципалитетами предлагается закрепить больше контрольных полномочий за ритуальным бизнесом. Также предполагается легализация частных колумбариев, крематориев и предприятий по обустройству могил. Предусмотрено предоставление в безвозмездное пользование религиозным организациям земельных участков под кладбища.

В ходе общественной экспертизы, её участники отметили целесообразность оставления кладбищ в ведении органов государственной и муниципальной власти. Представители бизнеса активно выступали за создание частных кладбищ, однако данная инициатива не нашла поддержки у общественников, в связи со спецификой отрасли. Подобное решение участники обсуждения сочли недопустимым.

Мнения экспертного совета разошлись относительно разделения полномочий при организации похорон и контроля за данной деятельностью. Согласно проекту, оба направления должны остаться в ведении муниципалитетов. Однако, по мнению некоторых участников экспертного совета, данное решение может содержать в себе определённые коррупционные риски. В связи с этим, было предложено возложить контрольные функции на на органы государственной власти в субъектах РФ. Кроме того, инициировано создание общественного совета при уполномоченном органе местного самоуправления в сфере похоронного бизнеса.

Среди прочих изменений, можно отметить введение обязательной платы за места под семейные или родовые захоронения. Максимальный размер взимаемой суммы и способ её расчёта ещё определяются.

Кроме того, проектом предусмотрен запрет на организацию выставок и продаж похоронной атрибутики на территории медицинских учреждений и на расстоянии менее 50 метров от них. В больницах и поликлиниках также запрещается заниматься приёмом заказов на оказание ритуальных услуг. За данное нарушение предлагается ввести административную ответственность.

В целом Общественная палата Свердловской области поддержала концепцию нового законопроекта, с учётом предложенных замечаний, которые необходимо учесть при рассмотрении проекта.