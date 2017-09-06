Культура 6 сентября 2017, 14:00

Марина Влади в Екатеринбурге приняла участие в вечере памяти Владимира Высоцкого

Марина Влади и Евгений Куйвашев

Марина Влади и Евгений Куйвашев приняли участие в вечере памяти Владимира Высоцкого. Фото: областной департамент информполитики

В вечере-встрече с поклонниками творчества Владимира Высоцкого, состоявшемся в Екатеринбурге, приняла участие вдова поэта Марина Влади. За визит в столицу Урала её поблагодарил глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

— Мы ещё раз получили возможность окунуться в особую атмосферу, вспомнить потрясающего человека, великого актёра, поэта, музыканта и, конечно, пообщаться в его музой, сказать ей слова благодарности, продемонстрировать ей гостеприимство уральской земли, — сказал глава региона.

Он выразил надежду на то, что подобные мероприятия, посвящённые памяти Владимира Высоцкого, отныне будут проходить на Среднем Урале ежегодно.

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Областная газета Свердловской области

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