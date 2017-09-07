На Солнце произошла самая мощная вспышка за 12 лет

На Солнце произошла самая мощная вспышка за 12 лет. Фото: ФИАН, фотография солнечной вспышки X9.3, полученная космическим телескопом AIA на спутнике SDO.

На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние 12 лет. Исследователи выясняют, как взрыв такого уровня мог произойти сейчас, при минимуме солнечной активности, на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Мощнейшей вспышке 6 сентября присвоен балл X9.3. За современную двадцатилетнюю историю наблюдений на Солнце зарегистрировано только пять взрывов большой силы. Последний из них произошёл 7 сентября 2005 года.

Произошедшее - итог изменений в короне Солнца за последние три дня. В результате взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен накапливалась энергия, которая и разрядилась во вспышке.

"Исследователи разберутся, что будет с Землёй и её космическими окрестностями до конца этой недели. Установлено, что взрыв произошёл в геоэффективной области вблизи линии Солнце-Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету максимально", - отмечается на сайте ФИАН.

Добавим, уровень вспышечной активности сейчас превышает значение 10 (точный балл - 10.3). Это значение находится за пределами обычной цветовой шкалы, которая насчитывает пять значений (от зелёного до жёлтого, оранжевого, красного и максимального, фиолетового, уровней активности Солнца) и соответстует чёрному (высшему) уровню.