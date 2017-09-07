Спорт 7 сентября 2017, 10:31

Евгений Куйвашев дал старт строительству нового ледового дворца в Верхней Пышме

Чемпионат России по фигурному катанию на коньках, Ледовый дворец, 25 декабря 2015г

В Верхней Пышме появится современная ледовая арена. Фото: Александр Исаков

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын заложили памятный знак в честь начала строительства Ледового дворца в Верхней Пышме. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

В ледовый комплекс площадью более пяти тысяч квадратных метров войдёт отдельное поле для взрослых, поле для детей от трёх лет и административный блок. Размер основной ледовой арены составит 30 на 60 метров, на нём смогут одновременно заниматься до 50 человек. Открытие состоится в 2018 году.

Напомним, строительство оказалось возможным благодаря партнёрству между правительством Свердловской области и УГМК-Холдингом. По его условиям, холдинг построит 6 крытых ледовых арен в городах своего присутствия.

Всего за последние 5 лет в регионе было построено или реконструировано более 70 спортивных объектов — ФОКов, футбольных полей, спортплощадок, лыжных баз. Таков результат программы «Пятилетка развития», направленной на обеспечение возможностей для активного отдыха и вовлечения граждан в здоровый образ жизни. С 2012 года благодаря этой программе число свердловчан, занимающихся спортом, выросло с 16 до 30%. «Пятилетка развития» должна завершиться с показателем в 40%.  

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