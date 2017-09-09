На Среднем Урале наступил день тишины

В день тишины запрещена любая предвыборная агитация. Фото: Александр Зайцев

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

В Свердловской области, как и по всей России, наступил день тишины. В единый день голосования выборы пройдут в 82 регионах страны.

10 сентября свердловчане будут выбирать нового губернатора. Избирком зарегистрировал шестерых кандидатов. Все территориальные избирательные комиссии области уже получили бюллетени по выборам губернатора Свердловской области.

В целом по России выборы разного уровня пройдут в 82 регионах. Помимо губернаторов, в шести субъектах РФ состоятся выборы региональных парламентов. Ещё в двух округах в единый день голосования будут дополнительно выбирать депутатов Государственной думы 7-го созыва.

Напомним, что в день тишины в стране полностью запрещена любая политическая агитация или реклама. Эта практика применима в большинстве стран, для того, чтобы избиратели могли спокойно взвесить своё решение и окончательно определится за какого кандидата отдать свой голос.