К полудню на Среднем Урале средняя явка избирателей составила 14,62%

Уже проголосовало 14,62% свердловских избирателей. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

По данным на 12 часов средняя явка избирателей на Среднем Урале составила 14,62%. Об этом сообщает Избирательная комиссия Свердловской области.

Наибольшую активность проявили жители Гарей. Там уже проголосовали 32,33% избирателей. На втором месте - Свободненская поселковая территориальная избирательная комиссия с явкой в 30,87%. На третьем месте - Артёмовский с явкой 30,61%.

Екатеринбуржцы пока голосуют вяло: к полудню явка оказалась примерно равна 7%.