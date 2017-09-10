Политика 10 сентября 2017, 13:15

К полудню на Среднем Урале средняя явка избирателей составила 14,62%

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Уже проголосовало 14,62% свердловских избирателей. Фото: Павел Ворожцов

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По данным на 12 часов средняя явка избирателей на Среднем Урале составила 14,62%. Об этом сообщает Избирательная комиссия Свердловской области.

Наибольшую активность проявили жители Гарей. Там уже проголосовали 32,33% избирателей. На втором месте - Свободненская поселковая территориальная избирательная комиссия с явкой в 30,87%. На третьем месте - Артёмовский с явкой 30,61%.

Екатеринбуржцы пока голосуют вяло: к полудню явка оказалась примерно равна 7%.

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Областная газета Свердловской области

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