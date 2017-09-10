Молодёжный избирком Свердловской области «обкатал» на выборах главы региона проект, получивший одобрение ЦИК РФ

Центр общественного наблюдения в Екатеринбурге расположился в здании министерства общественной безопасности области. Фото: Елизавета Мурашова

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

В Центре общественного наблюдения, созданном по инициативе Уполномоченного по правам человека Свердловской области, приступили к работе 55 волонтёров, подготовленных в рамках проекта молодёжного избиркома региона. Как рассказал «ОГ» председатель молодёжной избирательной комиссии Алексей ГАЛЯУТДИНОВ, это – региональная практика, которая к выборам 2018 года будет тиражироваться в других регионах.

- У нас при молодёжном избиркоме есть «Академия избирательных технологий», созданная для обучения волонтёров-наблюдателей. К этим выборам мы подготовили 55 человек, которые сегодня приступили к работе в Центрах общественного наблюдения в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Их основная задача – через видео-трансляции следить за конкретными избирательными участками, и если что-то вызывает подозрение – сообщать мобильной группе, которая выезжает на участок для фиксации нарушений.

- К работе допущены все, кто прошли подготовку?

- Нет, желающих было больше. Все, кто хотел, могли пройти обучение в очной или заочной форме, но после этого необходимо сдать экзамен. Допущены к работе только те, кто этот экзамен успешно сдали.

- Подготовка волонтёров для общественного наблюдения – это фишка Свердловской области?

- Да, такой практики пока нигде нет. Мы запустили этот проект в феврале текущего года. Грант на его реализацию мы получили на форуме «Территория смыслов». Три недели назад я ездил в Центральную избирательную комиссию, презентовал проект Элле Александровне Памфиловой – она наш проект поддержала. Сегодня более чем в 50 регионах есть молодёжные избирательные комиссии субъектов, мы активно общаемся, обмениваемся опытом. Сегодня мы «обкатываем» наш проект, после чего будем готовы тиражировать его в другие регионы.