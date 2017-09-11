Общество 11 сентября 2017, 14:14

Самая большая подборка бесплатных онлайн-курсов от ведущих вузов России

логотип "«Национальная платформа открытого образования»

За онлайн-обучение выдаётся официальный сертификат. Фото: Национальная платформа открытого образования

«Национальная платформа открытого образования» составила подборку самых лучших бесплатных онлайн-курсов. Их авторы — ведущие вузы России: МГУ, МФТИ, НИТУ «МИСиС», НИУ «ВШЭ», СПбПУ, СПбГУ, Университет ИТМО и УрФУ.

Проект «Национальная платформа открытого образования» был создан в 2015 году по инициативе Высшей школы экономики и семи ведущих вузов России из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Её работу курируют представители Рособрнадзора и Минобрнауки РФ.

Сейчас на платформе доступны 229 онлайн-курсов, разработанных сильнейшими преподавателями вузов с учётом ФГОС — все они абсолютно бесплатны, для доступа к материалам достаточно лишь зарегистрироваться на понравившееся направление. В случае если слушатель по окончании курса успешно сдаёт экзамены — он получает специальный сертификат о пройденном обучении.

Онлайн-курсы от УрФУ: 1) Методы доступа к данным и информационного поиска openedu.ru/course/urfu/DATAINF  2) Программирование на C# openedu.ru/course/urfu/CSHARP  3) Основы педагогической деятельности openedu.ru/course/urfu/EDUBASE  4) Беспроводные телекоммуникационные системы openedu.ru/course/urfu/TELECOM  5) Основные концепции биологии и экологии openedu.ru/course/urfu/BIOECO  6) Введение в биологию и экологию openedu.ru/course/urfu/INTROBE  7) Введение в химические источники тока openedu.ru/course/urfu/CHEMSO  8) Информационные сервисы в управлении инженерной деятельностью openedu.ru/course/urfu/INFENG  9) Методы анализа и прогнозирования временных рядов openedu.ru/course/urfu/METHODS  10) Основы цифровой обработки сигналов openedu.ru/course/urfu/SIGPROC  11) Основы экономической эффективности производства openedu.ru/course/urfu/ECOEFF  12) Практики системной инженерии openedu.ru/course/urfu/SYSTENG  13) Философия и методология науки openedu.ru/course/urfu/PHILSCI  14) Инженерная механика openedu.ru/course/urfu/ENGM  15) Культура русской деловой речи openedu.ru/course/urfu/RUBSCULT  16) Математический анализ openedu.ru/course/urfu/CALC  17) Начертательная геометрия и инженерная графика openedu.ru/course/urfu/GEOM  18) Основы архитектуры и строительных конструкций openedu.ru/course/urfu/ARCHC  19) Основы метрологии, стандартизация и оценка соответствия openedu.ru/course/urfu/METR  20) Основы электротехники и электроники openedu.ru/course/urfu/ELB  21) Самоменеджмент openedu.ru/course/urfu/SMNGM  22) Системная динамика устойчивого развития (Системная экология) openedu.ru/course/urfu/ECOS  23) Теория решения изобретательских задач openedu.ru/course/urfu/TRIZ  24) Теплотехника openedu.ru/course/urfu/TEPL  25) Технология конструкционных материалов openedu.ru/course/urfu/TECO  26) Философия и история науки и техники openedu.ru/course/urfu/PHILS  27) Электродинамика openedu.ru/course/urfu/ELECD 

Онлайн-курсы от МГУ имени М. В. Ломоносова:  1) Классическая персидская литература openedu.ru/course/msu/PERSLIT  2) Динамическая вулканология openedu.ru/course/msu/VOLCAN  3) Управление сотрудниками в инновационной экономике openedu.ru/course/msu/MANEMP  4) Математический анализ. Интегрирование и функции многих переменных openedu.ru/course/msu/MATHAN  5) Физиология центральной нервной системы openedu.ru/course/msu/PCNS  6) Зоология позвоночных openedu.ru/course/msu/VERZOO  7) Аналитическая геометрия openedu.ru/course/msu/ANGEOM  8) Живая Земля openedu.ru/course/msu/LIVE  9) Механика openedu.ru/course/msu/MECH  10) Простые молекулы в нашей жизни openedu.ru/course/msu/SIMMOL  11) Электромагнетизм openedu.ru/course/msu/ELMAG  12) Основы астрономии openedu.ru/course/msu/BASTRO  13) Юридическая поддержка стартапов openedu.ru/course/msu/LAWST  14) Курс математического анализа (первый семестр) openedu.ru/course/msu/CALC1  15) Математический анализ. Теория функций одной переменной openedu.ru/course/msu/CALCSV  16) Язык, культура и межкультурная коммуникация openedu.ru/course/msu/LANG  17) Как химия объясняет и изменяет окружающий мир openedu.ru/course/msu/CHEMCW  18) Всемирная юридическая история. Часть 1 openedu.ru/course/msu/LAWHIS  19) Всемирная юридическая история. Часть 2 openedu.ru/course/msu/LAWHIS2  20) Биофизика openedu.ru/course/msu/BIOPHY  21) Медицинская биофизика молекулы и болезни openedu.ru/course/msu/MEDBIO  22) Физиология растений openedu.ru/course/msu/PLANTP  23) Современные экологические проблемы и устойчивое развитие openedu.ru/course/msu/ECOPRB  24) Общая геология. Планета Земля образование, строение, эволюцияopenedu.ru/course/msu/EARTH 25) Ботаника: низшие растения openedu.ru/course/msu/PLANTL  26) Генетика openedu.ru/course/msu/GENETICS 

Онлайн-курсы от НИУ ВШЭ: 1) Отечественная история openedu.ru/course/hse/NHIST  2) История дизайна openedu.ru/course/hse/HISDES  3) Защита информации openedu.ru/course/hse/DATPRO  4) Психология коммуникации openedu.ru/course/hse/PSYCOM  5) Психология межгрупповых отношений openedu.ru/course/hse/PSYGROUP  6) Основные направления развития охраны труда в современном мире openedu.ru/course/hse/PROTECT  7) Маркетинг-менеджмент openedu.ru/course/hse/MARKMAN  8) Введение в историю искусства openedu.ru/course/hse/ART  9) Теория игр: openedu.ru/course/hse/TIGR  10) Экономическая социология openedu.ru/course/hse/ECSOC  11) Экономика общественного сектора openedu.ru/course/hse/PUBEC  12) Экономика openedu.ru/course/hse/ECONOM  13) Эконометрика openedu.ru/course/hse/METRIX  14) Финансовая экономика openedu.ru/course/hse/FINEC  15) Управление проектами openedu.ru/course/hse/PRMN  16) Теория организации openedu.ru/course/hse/ORGTH  17) Сравнительная политика openedu.ru/course/hse/COMPOL  18) Социальная психология openedu.ru/course/hse/SOCPSY  19) Основы корпоративных финансов openedu.ru/course/hse/CorFin  20) Организационное поведение openedu.ru/course/hse/ORGBH  21) Общая социология openedu.ru/course/hse/GSOC  22) Маркетинг openedu.ru/course/hse/MARK  23) Макроэкономика openedu.ru/course/hse/MACREC  24) Линейная алгебра openedu.ru/course/hse/LINAL  25) Культурология openedu.ru/course/hse/CULT  26) История и теория медиа openedu.ru/course/hse/MEDIA  27) Демография openedu.ru/course/hse/DEMO  28) Введение в современную политическую науку openedu.ru/course/hse/INTMODPOL  29) Анализ инвестиционных проектов и программ openedu.ru/course/hse/AIPP  30) Анализ финансовых рынков openedu.ru/course/hse/FINMARKAN  31) Финансовые рынки и институты openedu.ru/course/hse/FINMI  32) Введение в корпусную лингвистику openedu.ru/course/hse/CORPUS  33) Философия openedu.ru/course/hse/FIL 

Онлайн-курсы от МФТИ:  1) Веб-графы и методы работы с ними openedu.ru/course/mipt/WEBGRAPH  2) Высшая математика. Линейная алгебра и элементы топологии openedu.ru/course/mipt/HIGHMATH2  3) Математический анализ openedu.ru/course/mipt/MATAN  4) Продвинутые графы openedu.ru/course/mipt/ADV_GRAPHS  5) Случайные графы openedu.ru/course/mipt/GRAPHS1  6) Теория кодирования openedu.ru/course/mipt/TEORCOD  7) Теория игр openedu.ru/course/mipt/GAMETH  8) Электричество и магнетизм openedu.ru/course/mipt/ELEC  9) Теория графов openedu.ru/course/mipt/GRAPHTH  10) Основы комбинаторики openedu.ru/course/mipt/COMB  11) Теоретическая механика для инженеров и исследователей openedu.ru/course/mipt/THMECH  12) Случайные процессы openedu.ru/course/mipt/STOCH  13) Оптика openedu.ru/course/mipt/OPTICS  14) Математическая логика openedu.ru/course/mipt/MLTA  15) Введение в теорию вероятностей openedu.ru/course/mipt/PROBTH  16) Термодинамика и молекулярная физика openedu.ru/course/mipt/TERMDY 

Онлайн-курсы от НИТУ «МИСиС»:  1) Современные образовательные технологии: новые медиа в классе openedu.ru/course/misis/INFCOM  2) Инженерная геология openedu.ru/course/misis/ENGGEO  3) Сопротивление материалов openedu.ru/course/misis/MATSTR  4) Управление интеллектуальной собственностью - основы для инженеров openedu.ru/course/misis/INTPRP  5) Физическая химия. Термодинамика openedu.ru/course/misis/CHTHER  6) Метрология openedu.ru/course/misis/METROL  7) Защита окружающей среды. Рециклинг openedu.ru/course/misis/RECYCL  8) Безопасность жизнедеятельности openedu.ru/course/misis/SAFETY  9) Детали машин и основы конструирования openedu.ru/course/misis/DETMACH  10) Теория автоматического управления. Нелинейные системы автоматического управления openedu.ru/course/misis/TAU 11) Процессы получения наночастиц и наноматериалов openedu.ru/course/misis/NANOMAT 12) Введение в материаловедение openedu.ru/course/misis/MATSC1 13) Материаловедение. Часть 2: промышленные сплавы и методы их обработки openedu.ru/course/misis/MATSC2 14) Персональная эффективность: тайм-менеджмент openedu.ru/course/misis/TMNG  15) Физическая химия. Кинетика openedu.ru/course/misis/CHKIN 

Онлайн-курсы от ИТМО:  1) Основы взаимозаменяемости openedu.ru/course/ITMOUniversity/INTRCH  2) Языки программирования. Генезис и практики openedu.ru/course/ITMOUniversity/PROLAN  3) Инновационная экономика и технологическое предпринимательство openedu.ru/course/ITMOUniversity/INNOEC  4) Методы обработки навигационной измерительной информации openedu.ru/course/ITMOUniversity/MEAINF  5) Функциональное программирование: базовый курс openedu.ru/course/ITMOUniversity/FPBC  6) Физическая оптика openedu.ru/course/ITMOUniversity/PHYOPT  7) Инфокоммуникационные протоколы openedu.ru/course/ITMOUniversity/PRTFDN  8) Линейные системы автоматического управления openedu.ru/course/ITMOUniversity/LINACS  9) Электрические машины openedu.ru/course/ITMOUniversity/ELMACH  10) Управление мехатронными и робототехническими системами openedu.ru/course/ITMOUniversity/ROBCTR  11) Элементы систем автоматического управления openedu.ru/course/ITMOUniversity/ACSE  12) Методы и алгоритмы теории графов openedu.ru/course/ITMOUniversity/AGRAPH 13) Линейные электрические цепи openedu.ru/course/ITMOUniversity/LINCIR  14) Алгоритмы программирования и структуры данных openedu.ru/course/ITMOUniversity/PADS  15) Лазерные технологии openedu.ru/course/ITMOUniversity/LASTEC  16) Веб-программирование openedu.ru/course/ITMOUniversity/WEBDEV  17) Реология openedu.ru/course/ITMOUniversity/RHEOL  18) Модели и методы аналитической механики openedu.ru/course/ITMOUniversity/MANMEH  19) Геометрическая оптика openedu.ru/course/ITMOUniversity/GEOOPT  20) Функциональное программирование: специальный курс openedu.ru/course/ITMOUniversity/FPSC  21) Информатика для втузов openedu.ru/course/ITMOUniversity/COMTEC  22) Основы менеджмента openedu.ru/course/ITMOUniversity/FUNMAN  23) Правовые основы интеллектуальной собственности openedu.ru/course/ITMOUniversity/INTPRO  24) Протоколы мобильных и конвергентных сетей openedu.ru/course/ITMOUniversity/NETPRO  25) Программирование и разработка веб-приложений openedu.ru/course/ITMOUniversity/PWADEV  26) Компьютерная инженерная графика. Часть 1 openedu.ru/course/ITMOUniversity/ENGRPH  27) Компьютерная инженерная графика. Часть 2 openedu.ru/course/ITMOUniversity/ENGRPH2 

Онлайн-курсы от СПбПУ:  Проектирование зданий. BIM openedu.ru/course/spbstu/PRBIM  Логика и теория аргументации openedu.ru/course/spbstu/LTARG  3) Делопроизводство (Документационное обеспечение) openedu.ru/course/spbstu/CLEWO  4) Управление человеческими ресурсами openedu.ru/course/spbstu/HRM  5) Маркетинг openedu.ru/course/spbstu/MARKET  6) Технологии управления бизнесом (часть 1: Математические методы в экономике) openedu.ru/course/spbstu/BUSMAT  7) Инженерная и компьютерная графика openedu.ru/course/spbstu/COMPGR  8) Цифровые устройства и микропроцессоры. Часть 2. Комбинационные и последовательные устройства openedu.ru/course/spbstu/CUMICR2  9) Экономика предприятия. Часть 2. Налогообложение юридических лиц openedu.ru/course/spbstu/ECOMAN2  10) Философия openedu.ru/course/spbstu/PHYLOS 11) Математическая физика openedu.ru/course/spbstu/MATHPH 12) Производственный менеджмент openedu.ru/course/spbstu/INDMNG 13) Методы вычислительной математики openedu.ru/course/spbstu/NUMMETH 14) Управление данными openedu.ru/course/spbstu/DATAM 15) Логистика openedu.ru/course/spbstu/LOGIST 16) Цифровые устройства и микропроцессоры openedu.ru/course/spbstu/CUMICR 17) Основы расчета строительных конструкций openedu.ru/course/spbstu/BASBUILD 18) Основы технологии машиностроения openedu.ru/course/spbstu/TMASH 19) Современная промышленная электроника openedu.ru/course/spbstu/MODIEL 20) Физическая культура openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL 21) Общая теория связи. Вероятностные модели сигналов и систем openedu.ru/course/spbstu/GTCOM 22) Математическая логика openedu.ru/course/spbstu/MATLOG  23) Концепции современного естествознания openedu.ru/course/spbstu/CONCMOD 24) Экономика предприятия. Часть 1 openedu.ru/course/spbstu/ECOMAN1  25) Экономика предприятия. Часть 2. Налогообложение юридических лиц openedu.ru/course/spbstu/ECOMAN2 

Онлайн-курсы от СПбГУ:  1) Современные теории международных отношений openedu.ru/course/spbu/IRTHR  2) Ислам: история, культура, практика https://openedu.ru/course/spbu/ISLCUL/  3) Процесс принятия политического решения: агенты и технологии openedu.ru/course/spbu/DECISM  4) Публичная дипломатия США openedu.ru/course/spbu/PUBDIP  5) Дизайн-методология: управление вдохновением openedu.ru/course/spbu/DSGNMT  6) Латинский язык. Начальный курс openedu.ru/course/spbu/LATLNG  7) Арабский язык. Вводный курс openedu.ru/course/spbu/ARBLNG  8) Китайский язык для начинающих openedu.ru/course/spbu/CHINB  9) Базы данных openedu.ru/course/spbu/DTBS  10) Введение в биоинформатику: метагеномика openedu.ru/course/spbu/BIOINF  11) Введение в физиологию openedu.ru/course/spbu/INTROP  12) Высшая математика. Алгебра: введение в теорию групп openedu.ru/course/spbu/MATGR  13) Неорганическая химия: введение в химию элементов openedu.ru/course/spbu/CHEM  14) Психолингвистика openedu.ru/course/spbu/PSYLING  15) Психология сознания openedu.ru/course/spbu/PSYCON  16) Русский как иностранный openedu.ru/course/spbu/RUSFOR  17) Ядерная физика openedu.ru/course/spbu/PHYSNU  18) Академическое русское письмо openedu.ru/course/spbu/ACADRU  19) Живые процессы русской разговорной речи openedu.ru/course/spbu/LANGPR  20) Задачи и техника лингвистической экспертизы openedu.ru/course/spbu/LINGRU  21) История русской письменности openedu.ru/course/spbu/HISTWR  22) Русский язык как государственный язык РФ openedu.ru/course/spbu/RUSOF  23) Функционирование русского языка в странах СНГ и национальных республиках РФ openedu.ru/course/spbu/RUSLAN  24) Язык современной публицистики openedu.ru/course/spbu/MEDIAL  25) Язык современной рекламы и СМИ openedu.ru/course/spbu/LNGADV/ 

Онлайн-курсы от ТГУ:  1) Социальные медиа openedu.ru/course/tgu/SMEDIA  2) Основы мехатроники и робототехники openedu.ru/course/tgu/FMECH  3) Теория вероятностей openedu.ru/course/tgu/THEORY  4) Психология одаренности, креативности и гениальности openedu.ru/course/tgu/PHGIFT  5) Психология труда, инженерная психология и эргономика openedu.ru/course/tgu/PHWORK  6) Социокультурные аспекты социальной робототехники openedu.ru/course/tgu/SROBOT  7) Экология почвенных беспозвоночных openedu.ru/course/tgu/ECOLOG  8) География (Основы наук о Земле) openedu.ru/course/tgu/GEOGR  9) Русский язык и культура речи openedu.ru/course/tgu/RUSCUL  10) Параллельное программирование с использованием OpenMP и MPI openedu.ru/course/tgu/PROGR  11) Психодиагностика openedu.ru/course/tgu/PHYCHO  12) История и философия науки. Общие проблемы философии науки. Философия техники и технических наук openedu.ru/course/tgu/PHITEC  13) История и философия науки. Общие проблемы философии науки. Философия наук о живой природе openedu.ru/course/tgu/PNATUR  14) История и философия науки. Общие проблемы философии науки. Философия физико-математических наук openedu.ru/course/tgu/FSFMATH  15) История и философия науки. Общие проблемы философии науки. Философия социально-гуманитарных наук openedu.ru/course/tgu/SOCHUM/  16) История и философия науки. Общие проблемы философии науки. Философия химии и наук о Земле openedu.ru/course/tgu/PHCHEM

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (11 сентября)

Шесть лет своей спортивной карьеры Михаил Осинов провёл в командах Свердловской области: качканарском "Горняке", нижнетагильском "Уральце" и екатеринбургском "Уралмаше" ("Урале"). Фото: Владимир Васильев
Уроженец Свердловской области забил самый быстрый гол в истории мирового футбола

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

«Реальный театр»

«Реальный театр»