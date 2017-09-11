Самая большая подборка бесплатных онлайн-курсов от ведущих вузов России

За онлайн-обучение выдаётся официальный сертификат. Фото: Национальная платформа открытого образования

«Национальная платформа открытого образования» составила подборку самых лучших бесплатных онлайн-курсов. Их авторы — ведущие вузы России: МГУ, МФТИ, НИТУ «МИСиС», НИУ «ВШЭ», СПбПУ, СПбГУ, Университет ИТМО и УрФУ.

Проект «Национальная платформа открытого образования» был создан в 2015 году по инициативе Высшей школы экономики и семи ведущих вузов России из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Её работу курируют представители Рособрнадзора и Минобрнауки РФ.

Сейчас на платформе доступны 229 онлайн-курсов, разработанных сильнейшими преподавателями вузов с учётом ФГОС — все они абсолютно бесплатны, для доступа к материалам достаточно лишь зарегистрироваться на понравившееся направление. В случае если слушатель по окончании курса успешно сдаёт экзамены — он получает специальный сертификат о пройденном обучении.

Онлайн-курсы от УрФУ: 1) Методы доступа к данным и информационного поиска openedu.ru/course/urfu/DATAINF 2) Программирование на C# openedu.ru/course/urfu/CSHARP 3) Основы педагогической деятельности openedu.ru/course/urfu/EDUBASE 4) Беспроводные телекоммуникационные системы openedu.ru/course/urfu/TELECOM 5) Основные концепции биологии и экологии openedu.ru/course/urfu/BIOECO 6) Введение в биологию и экологию openedu.ru/course/urfu/INTROBE 7) Введение в химические источники тока openedu.ru/course/urfu/CHEMSO 8) Информационные сервисы в управлении инженерной деятельностью openedu.ru/course/urfu/INFENG 9) Методы анализа и прогнозирования временных рядов openedu.ru/course/urfu/METHODS 10) Основы цифровой обработки сигналов openedu.ru/course/urfu/SIGPROC 11) Основы экономической эффективности производства openedu.ru/course/urfu/ECOEFF 12) Практики системной инженерии openedu.ru/course/urfu/SYSTENG 13) Философия и методология науки openedu.ru/course/urfu/PHILSCI 14) Инженерная механика openedu.ru/course/urfu/ENGM 15) Культура русской деловой речи openedu.ru/course/urfu/RUBSCULT 16) Математический анализ openedu.ru/course/urfu/CALC 17) Начертательная геометрия и инженерная графика openedu.ru/course/urfu/GEOM 18) Основы архитектуры и строительных конструкций openedu.ru/course/urfu/ARCHC 19) Основы метрологии, стандартизация и оценка соответствия openedu.ru/course/urfu/METR 20) Основы электротехники и электроники openedu.ru/course/urfu/ELB 21) Самоменеджмент openedu.ru/course/urfu/SMNGM 22) Системная динамика устойчивого развития (Системная экология) openedu.ru/course/urfu/ECOS 23) Теория решения изобретательских задач openedu.ru/course/urfu/TRIZ 24) Теплотехника openedu.ru/course/urfu/TEPL 25) Технология конструкционных материалов openedu.ru/course/urfu/TECO 26) Философия и история науки и техники openedu.ru/course/urfu/PHILS 27) Электродинамика openedu.ru/course/urfu/ELECD

Онлайн-курсы от МГУ имени М. В. Ломоносова: 1) Классическая персидская литература openedu.ru/course/msu/PERSLIT 2) Динамическая вулканология openedu.ru/course/msu/VOLCAN 3) Управление сотрудниками в инновационной экономике openedu.ru/course/msu/MANEMP 4) Математический анализ. Интегрирование и функции многих переменных openedu.ru/course/msu/MATHAN 5) Физиология центральной нервной системы openedu.ru/course/msu/PCNS 6) Зоология позвоночных openedu.ru/course/msu/VERZOO 7) Аналитическая геометрия openedu.ru/course/msu/ANGEOM 8) Живая Земля openedu.ru/course/msu/LIVE 9) Механика openedu.ru/course/msu/MECH 10) Простые молекулы в нашей жизни openedu.ru/course/msu/SIMMOL 11) Электромагнетизм openedu.ru/course/msu/ELMAG 12) Основы астрономии openedu.ru/course/msu/BASTRO 13) Юридическая поддержка стартапов openedu.ru/course/msu/LAWST 14) Курс математического анализа (первый семестр) openedu.ru/course/msu/CALC1 15) Математический анализ. Теория функций одной переменной openedu.ru/course/msu/CALCSV 16) Язык, культура и межкультурная коммуникация openedu.ru/course/msu/LANG 17) Как химия объясняет и изменяет окружающий мир openedu.ru/course/msu/CHEMCW 18) Всемирная юридическая история. Часть 1 openedu.ru/course/msu/LAWHIS 19) Всемирная юридическая история. Часть 2 openedu.ru/course/msu/LAWHIS2 20) Биофизика openedu.ru/course/msu/BIOPHY 21) Медицинская биофизика молекулы и болезни openedu.ru/course/msu/MEDBIO 22) Физиология растений openedu.ru/course/msu/PLANTP 23) Современные экологические проблемы и устойчивое развитие openedu.ru/course/msu/ECOPRB 24) Общая геология. Планета Земля образование, строение, эволюцияopenedu.ru/course/msu/EARTH 25) Ботаника: низшие растения openedu.ru/course/msu/PLANTL 26) Генетика openedu.ru/course/msu/GENETICS

Онлайн-курсы от НИУ ВШЭ: 1) Отечественная история openedu.ru/course/hse/NHIST 2) История дизайна openedu.ru/course/hse/HISDES 3) Защита информации openedu.ru/course/hse/DATPRO 4) Психология коммуникации openedu.ru/course/hse/PSYCOM 5) Психология межгрупповых отношений openedu.ru/course/hse/PSYGROUP 6) Основные направления развития охраны труда в современном мире openedu.ru/course/hse/PROTECT 7) Маркетинг-менеджмент openedu.ru/course/hse/MARKMAN 8) Введение в историю искусства openedu.ru/course/hse/ART 9) Теория игр: openedu.ru/course/hse/TIGR 10) Экономическая социология openedu.ru/course/hse/ECSOC 11) Экономика общественного сектора openedu.ru/course/hse/PUBEC 12) Экономика openedu.ru/course/hse/ECONOM 13) Эконометрика openedu.ru/course/hse/METRIX 14) Финансовая экономика openedu.ru/course/hse/FINEC 15) Управление проектами openedu.ru/course/hse/PRMN 16) Теория организации openedu.ru/course/hse/ORGTH 17) Сравнительная политика openedu.ru/course/hse/COMPOL 18) Социальная психология openedu.ru/course/hse/SOCPSY 19) Основы корпоративных финансов openedu.ru/course/hse/CorFin 20) Организационное поведение openedu.ru/course/hse/ORGBH 21) Общая социология openedu.ru/course/hse/GSOC 22) Маркетинг openedu.ru/course/hse/MARK 23) Макроэкономика openedu.ru/course/hse/MACREC 24) Линейная алгебра openedu.ru/course/hse/LINAL 25) Культурология openedu.ru/course/hse/CULT 26) История и теория медиа openedu.ru/course/hse/MEDIA 27) Демография openedu.ru/course/hse/DEMO 28) Введение в современную политическую науку openedu.ru/course/hse/INTMODPOL 29) Анализ инвестиционных проектов и программ openedu.ru/course/hse/AIPP 30) Анализ финансовых рынков openedu.ru/course/hse/FINMARKAN 31) Финансовые рынки и институты openedu.ru/course/hse/FINMI 32) Введение в корпусную лингвистику openedu.ru/course/hse/CORPUS 33) Философия openedu.ru/course/hse/FIL

Онлайн-курсы от МФТИ: 1) Веб-графы и методы работы с ними openedu.ru/course/mipt/WEBGRAPH 2) Высшая математика. Линейная алгебра и элементы топологии openedu.ru/course/mipt/HIGHMATH2 3) Математический анализ openedu.ru/course/mipt/MATAN 4) Продвинутые графы openedu.ru/course/mipt/ADV_GRAPHS 5) Случайные графы openedu.ru/course/mipt/GRAPHS1 6) Теория кодирования openedu.ru/course/mipt/TEORCOD 7) Теория игр openedu.ru/course/mipt/GAMETH 8) Электричество и магнетизм openedu.ru/course/mipt/ELEC 9) Теория графов openedu.ru/course/mipt/GRAPHTH 10) Основы комбинаторики openedu.ru/course/mipt/COMB 11) Теоретическая механика для инженеров и исследователей openedu.ru/course/mipt/THMECH 12) Случайные процессы openedu.ru/course/mipt/STOCH 13) Оптика openedu.ru/course/mipt/OPTICS 14) Математическая логика openedu.ru/course/mipt/MLTA 15) Введение в теорию вероятностей openedu.ru/course/mipt/PROBTH 16) Термодинамика и молекулярная физика openedu.ru/course/mipt/TERMDY

Онлайн-курсы от НИТУ «МИСиС»: 1) Современные образовательные технологии: новые медиа в классе openedu.ru/course/misis/INFCOM 2) Инженерная геология openedu.ru/course/misis/ENGGEO 3) Сопротивление материалов openedu.ru/course/misis/MATSTR 4) Управление интеллектуальной собственностью - основы для инженеров openedu.ru/course/misis/INTPRP 5) Физическая химия. Термодинамика openedu.ru/course/misis/CHTHER 6) Метрология openedu.ru/course/misis/METROL 7) Защита окружающей среды. Рециклинг openedu.ru/course/misis/RECYCL 8) Безопасность жизнедеятельности openedu.ru/course/misis/SAFETY 9) Детали машин и основы конструирования openedu.ru/course/misis/DETMACH 10) Теория автоматического управления. Нелинейные системы автоматического управления openedu.ru/course/misis/TAU 11) Процессы получения наночастиц и наноматериалов openedu.ru/course/misis/NANOMAT 12) Введение в материаловедение openedu.ru/course/misis/MATSC1 13) Материаловедение. Часть 2: промышленные сплавы и методы их обработки openedu.ru/course/misis/MATSC2 14) Персональная эффективность: тайм-менеджмент openedu.ru/course/misis/TMNG 15) Физическая химия. Кинетика openedu.ru/course/misis/CHKIN

Онлайн-курсы от ИТМО: 1) Основы взаимозаменяемости openedu.ru/course/ITMOUniversity/INTRCH 2) Языки программирования. Генезис и практики openedu.ru/course/ITMOUniversity/PROLAN 3) Инновационная экономика и технологическое предпринимательство openedu.ru/course/ITMOUniversity/INNOEC 4) Методы обработки навигационной измерительной информации openedu.ru/course/ITMOUniversity/MEAINF 5) Функциональное программирование: базовый курс openedu.ru/course/ITMOUniversity/FPBC 6) Физическая оптика openedu.ru/course/ITMOUniversity/PHYOPT 7) Инфокоммуникационные протоколы openedu.ru/course/ITMOUniversity/PRTFDN 8) Линейные системы автоматического управления openedu.ru/course/ITMOUniversity/LINACS 9) Электрические машины openedu.ru/course/ITMOUniversity/ELMACH 10) Управление мехатронными и робототехническими системами openedu.ru/course/ITMOUniversity/ROBCTR 11) Элементы систем автоматического управления openedu.ru/course/ITMOUniversity/ACSE 12) Методы и алгоритмы теории графов openedu.ru/course/ITMOUniversity/AGRAPH 13) Линейные электрические цепи openedu.ru/course/ITMOUniversity/LINCIR 14) Алгоритмы программирования и структуры данных openedu.ru/course/ITMOUniversity/PADS 15) Лазерные технологии openedu.ru/course/ITMOUniversity/LASTEC 16) Веб-программирование openedu.ru/course/ITMOUniversity/WEBDEV 17) Реология openedu.ru/course/ITMOUniversity/RHEOL 18) Модели и методы аналитической механики openedu.ru/course/ITMOUniversity/MANMEH 19) Геометрическая оптика openedu.ru/course/ITMOUniversity/GEOOPT 20) Функциональное программирование: специальный курс openedu.ru/course/ITMOUniversity/FPSC 21) Информатика для втузов openedu.ru/course/ITMOUniversity/COMTEC 22) Основы менеджмента openedu.ru/course/ITMOUniversity/FUNMAN 23) Правовые основы интеллектуальной собственности openedu.ru/course/ITMOUniversity/INTPRO 24) Протоколы мобильных и конвергентных сетей openedu.ru/course/ITMOUniversity/NETPRO 25) Программирование и разработка веб-приложений openedu.ru/course/ITMOUniversity/PWADEV 26) Компьютерная инженерная графика. Часть 1 openedu.ru/course/ITMOUniversity/ENGRPH 27) Компьютерная инженерная графика. Часть 2 openedu.ru/course/ITMOUniversity/ENGRPH2

Онлайн-курсы от СПбПУ: Проектирование зданий. BIM openedu.ru/course/spbstu/PRBIM Логика и теория аргументации openedu.ru/course/spbstu/LTARG 3) Делопроизводство (Документационное обеспечение) openedu.ru/course/spbstu/CLEWO 4) Управление человеческими ресурсами openedu.ru/course/spbstu/HRM 5) Маркетинг openedu.ru/course/spbstu/MARKET 6) Технологии управления бизнесом (часть 1: Математические методы в экономике) openedu.ru/course/spbstu/BUSMAT 7) Инженерная и компьютерная графика openedu.ru/course/spbstu/COMPGR 8) Цифровые устройства и микропроцессоры. Часть 2. Комбинационные и последовательные устройства openedu.ru/course/spbstu/CUMICR2 9) Экономика предприятия. Часть 2. Налогообложение юридических лиц openedu.ru/course/spbstu/ECOMAN2 10) Философия openedu.ru/course/spbstu/PHYLOS 11) Математическая физика openedu.ru/course/spbstu/MATHPH 12) Производственный менеджмент openedu.ru/course/spbstu/INDMNG 13) Методы вычислительной математики openedu.ru/course/spbstu/NUMMETH 14) Управление данными openedu.ru/course/spbstu/DATAM 15) Логистика openedu.ru/course/spbstu/LOGIST 16) Цифровые устройства и микропроцессоры openedu.ru/course/spbstu/CUMICR 17) Основы расчета строительных конструкций openedu.ru/course/spbstu/BASBUILD 18) Основы технологии машиностроения openedu.ru/course/spbstu/TMASH 19) Современная промышленная электроника openedu.ru/course/spbstu/MODIEL 20) Физическая культура openedu.ru/course/spbstu/PHYSCUL 21) Общая теория связи. Вероятностные модели сигналов и систем openedu.ru/course/spbstu/GTCOM 22) Математическая логика openedu.ru/course/spbstu/MATLOG 23) Концепции современного естествознания openedu.ru/course/spbstu/CONCMOD 24) Экономика предприятия. Часть 1 openedu.ru/course/spbstu/ECOMAN1 25) Экономика предприятия. Часть 2. Налогообложение юридических лиц openedu.ru/course/spbstu/ECOMAN2

Онлайн-курсы от СПбГУ: 1) Современные теории международных отношений openedu.ru/course/spbu/IRTHR 2) Ислам: история, культура, практика https://openedu.ru/course/spbu/ISLCUL/ 3) Процесс принятия политического решения: агенты и технологии openedu.ru/course/spbu/DECISM 4) Публичная дипломатия США openedu.ru/course/spbu/PUBDIP 5) Дизайн-методология: управление вдохновением openedu.ru/course/spbu/DSGNMT 6) Латинский язык. Начальный курс openedu.ru/course/spbu/LATLNG 7) Арабский язык. Вводный курс openedu.ru/course/spbu/ARBLNG 8) Китайский язык для начинающих openedu.ru/course/spbu/CHINB 9) Базы данных openedu.ru/course/spbu/DTBS 10) Введение в биоинформатику: метагеномика openedu.ru/course/spbu/BIOINF 11) Введение в физиологию openedu.ru/course/spbu/INTROP 12) Высшая математика. Алгебра: введение в теорию групп openedu.ru/course/spbu/MATGR 13) Неорганическая химия: введение в химию элементов openedu.ru/course/spbu/CHEM 14) Психолингвистика openedu.ru/course/spbu/PSYLING 15) Психология сознания openedu.ru/course/spbu/PSYCON 16) Русский как иностранный openedu.ru/course/spbu/RUSFOR 17) Ядерная физика openedu.ru/course/spbu/PHYSNU 18) Академическое русское письмо openedu.ru/course/spbu/ACADRU 19) Живые процессы русской разговорной речи openedu.ru/course/spbu/LANGPR 20) Задачи и техника лингвистической экспертизы openedu.ru/course/spbu/LINGRU 21) История русской письменности openedu.ru/course/spbu/HISTWR 22) Русский язык как государственный язык РФ openedu.ru/course/spbu/RUSOF 23) Функционирование русского языка в странах СНГ и национальных республиках РФ openedu.ru/course/spbu/RUSLAN 24) Язык современной публицистики openedu.ru/course/spbu/MEDIAL 25) Язык современной рекламы и СМИ openedu.ru/course/spbu/LNGADV/

Онлайн-курсы от ТГУ: 1) Социальные медиа openedu.ru/course/tgu/SMEDIA 2) Основы мехатроники и робототехники openedu.ru/course/tgu/FMECH 3) Теория вероятностей openedu.ru/course/tgu/THEORY 4) Психология одаренности, креативности и гениальности openedu.ru/course/tgu/PHGIFT 5) Психология труда, инженерная психология и эргономика openedu.ru/course/tgu/PHWORK 6) Социокультурные аспекты социальной робототехники openedu.ru/course/tgu/SROBOT 7) Экология почвенных беспозвоночных openedu.ru/course/tgu/ECOLOG 8) География (Основы наук о Земле) openedu.ru/course/tgu/GEOGR 9) Русский язык и культура речи openedu.ru/course/tgu/RUSCUL 10) Параллельное программирование с использованием OpenMP и MPI openedu.ru/course/tgu/PROGR 11) Психодиагностика openedu.ru/course/tgu/PHYCHO 12) История и философия науки. Общие проблемы философии науки. Философия техники и технических наук openedu.ru/course/tgu/PHITEC 13) История и философия науки. Общие проблемы философии науки. Философия наук о живой природе openedu.ru/course/tgu/PNATUR 14) История и философия науки. Общие проблемы философии науки. Философия физико-математических наук openedu.ru/course/tgu/FSFMATH 15) История и философия науки. Общие проблемы философии науки. Философия социально-гуманитарных наук openedu.ru/course/tgu/SOCHUM/ 16) История и философия науки. Общие проблемы философии науки. Философия химии и наук о Земле openedu.ru/course/tgu/PHCHEM