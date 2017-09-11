Земства 11 сентября 2017, 17:17

Названа предварительная дата начала отопительного сезона в Екатеринбурге

низкая температура зимой

Урал - край суровый. Фото: Александр Зайцев

Если погода не балует горожан теплом — это сделают батареи. «ОГ» узнала у «Екатеринбургской теплосетевой компании», когда запланирован старт отопительного сезона.

По словам главного специалиста «ЕТК» Дмитрия Бурдакова, начало отопительного сезона намечено на 18-19 сентября. «Сейчас заканчивается приёмка станций, завершение работы на тепломагистралях. Если температурные прогнозы подтвердятся, то тепло пустим уже 18 сентября. Сейчас мы ждём соответствующего постановления от главы администрации Екатеринбурга».

Напомним, что отопительный сезон стартует в том случае, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8°C.

В «ЕТК» также рассказали, что пуск тепла будет проводиться в 4 этапа: жители Екатеринбурга и городов-спутников будут подключены к отоплению до 1 октября.  

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